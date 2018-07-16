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أخبار العالم

غسان سلامة: مرتزقة أجانب يحاولون السيطرة على النفط الليبي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:52 م
المسلحون المرتزقة
المسلحون المرتزقة في ليبيا
أش أ
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، أن هناك عناصر "مرتزقة أجانب" يحاولون السيطرة على موانئ النفطية على غرار ما حدث مؤخرًا في منطقة الهلال النفطي، مما أفقد الإنتاج الخام 850 ألف برميل يوميًا من النفط، وذلك قبل أن تستعيد قوات الجيش الليبي السيطرة عليها.

وقال سلامة - خلال جلسة استماع في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، حسبما ذكرت بوابة الوسط الليبية - إن التقدم السياسي يرتبط بشكل وثيق بغياب العمل العسكري، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تطورات عنيفة، مما انحرف بالاهتمام عن المكاسب السياسية.

وأضاف سلامة أن البعثة التابعة للأمم المتحدة ستفتتح مكتبًا لها في مدينة بنغازي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن البعثة عملت على تهيئة منبر للحوار في الداخل الليبي.

وأشار سلامة - خلال الجلسة - إلى أن الليبيين يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة، منوهًا بأن الاستعدادات تجري على قدم وساق من أجل الانتخابات المتفق عليها في نهاية العام.

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