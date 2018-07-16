أحمد موسى: مشروع القوس الشمالى أفضل من الطرق في أمريكا.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن مشروع القوس الشمالى للطريق الدائرى الإقليمى، هو أهم طريق في مصر خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:"هذا الطريق يربط مصر كلها دون المرور على القاهرة المزدحمة، كذلك يربط القاهرة بمحافظات الصعيد.



وأشار إلى أن تكلفة إنشاء هذا الطريق تبلغ 5 مليارات جنيه، موضحا:" الطريق ده هيبقى احسن من اللى شوفته فى أمريكا.



