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توك شو

سلطان: رئيس الوزراء حث الحكومة على العمل بأسلوب غير بيروقراطي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:55 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
توك شو
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك فريق عمل في كل وزارة للإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الاثنين، أن "رئيس الوزراء اجتمع مع فريقه المعاون وحث على العمل بأسلوب نشط غير بيروقراطي، وتذليل أي عقبات في تنفيذ البرنامج".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات بتشكيل فرق عمل لتنفيذ برنامج الحكومة والتصدي للعقبات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن "رسالة رئيس الوزراء لكل الجهاز الحكومي في مصر بتجنب البيروقراطية، والعمل بصورة فعالة ونشطة"، مؤكدا أن "هناك إصرار على تنفيذ البرنامج الحكومي، وجهد من كل الوزارات للعمل على ذلك".

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