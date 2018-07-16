ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تشريعية البرلمان: وديعة الأجنبي لا تلزم الدولة منحه الجنسية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:52 م
البرلمان
البرلمان
توك شو
قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن "قانون منح الجنسية المصرية صادر في الستينيات، وهناك 3 حالات لمنح الجنسية، ومعظم دول العالم أضافت حالة أخرى لمنح الجنسية وهي مقابل وديعة خاصة في ظل الاقتصاد العالمي المفتوح".

وأضاف الطماوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء الاثنين، أن "الوديعة تعطي للمستثمر أمانا وثقة للاستثمار في الدولة، وقانون منح الجنسية مقابل وديعة مجمدة تجعل المستثمر يشعر بالأمان".

وأوضح أن "قانون الجنسية قديم ولم يتطرق إلى تنظيم الإقامة مقابل وديعة، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم"، مشيرًا إلى أنه "بعد مرور 5 سنوات على الوديعة يحق للشخص التقدم لوزارة الداخلية للحصول على الجنسية بعد استيفاء الشروط، ويجوز منحه الجنسية، وليس واجبًا منحه الجنسية مقابل وديعة".

وتابع أن "الوديعة يجب أن تكون مجمدة في البنوك ودون عائد لمدة 5 سنوات يمكنه بعدها تقديم طلب باكتساب الجنسية المصرية".

ترشيحاتنا

ميسي أعلى لاعبي العالم دخلا في 2017

إسرائيل تتدرب على اجتياح غزة بريا

بينهم أديب وسياسي وصحفية.. أين ذهب أوائل الثانوية العامة في السنوات الماضية؟

النيابة: أحد المتهمين بقضية أطفال المريوطية تستر على جريمة

كريستيانو رونالدو: قرار الرحيل إلى يوفنتوس اتخذته منذ فترة طويلة

مشجعو يوفنتوس يستقبلون كريستيانو رونالدو ويطالبونه بدوري الأبطال

شاهد.. محمد صلاح يعبر عن سعادته بالإجازة قبل معسكر ليفربول في أمريكا

ننشر التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

كريستيانو رونالدو يتحدي: دورى أبطال أوروبا سيكون علامتى في تاريخ يوفنتوس

تعرف على أسوأ 5 لاعبين في مونديال روسيا 2018

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب في دورى الأبطال والقنوات الناقلة

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

الحكومة: نحتاج إلى آليات تضمن العمل بروح الفريق
أحمد موسى: مشروع القوس الشمالى أفضل من الطرق في أمريكا.. فيديو
متحدث النواب يوضح هدف إنشاء صندوق مصر وحجم رأسماله.. فيديو
الآلاف يستقبلون منتخب كرواتيا وصيف المونديال بالغناء.. فيديو وصور
فيديو جراف .. شروط قبول طلبة الثانوية العامة فى أكاديمية الشرطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟