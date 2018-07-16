أحمد موسى: المعاتيه يروجون لشائعة بيع الجنسية المصرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على مروجي الشائعات بشأن قانون الجنسية الجديد قائلًا « عيب عليكم، تتهموا البلد، وتخونوها، الناس دي هي أمنت البلد وحمت الشعب، وأنتم تجرون وراء معاتيه السوشيال ميديا».



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « القانون واضح، وينص على منح إقامات كما يحدث في العالم أجمع»، مشيرا إلى أن تركيا أصدرت قانون منح الجنسية والإقامات العام الماضي، مقابل وضع ودائع في البنوك، وحصلت على عوائد 360 مليار دولار من هذا القانون.



وأكد موسي أن عددا كبيرا من دول العالم تعطي الإقامة والجنسية للأجانب مقابل الاستثمار أو شراء عقارات في بلدهم، منها امريكا وكندا وأسبانيا.



