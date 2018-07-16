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أخبار البلد

الصحة: 5 مليارات جنيه لتنفيذ منظومة للقضاء على فيروس سى

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:36 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أش أ
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالى التكلفة التقديرية اللازمة لتنفيذ منظومة القضاء على فيروس " سى " تبلغ 5 مليارات و 600 مليون جنيه .

وأوضحت الوزارة أن منظومة القضاء على فيروس " سى " هى جزء من منظومة الإجراءات الإصلاحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السادس من يوليو الجارى ، للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين بإجمالى تكلفة 18 مليارا و 200 مليون جنيه .

وأكدت الوزارة أن منظومة القضاء على فيروس "سى " ترتكز على منع انتشاره وفحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و 322 مليون جنيه خلال عام ، فضلا عن علاج حوالى 2 مليون و 150 ألف كواطن بنسبة 5% من اجمالى المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و 250 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات .

وأشارت الوزارة إلى أن أهم محاور منظومة القضاء على قيروس " سى " هى خفض معدل انتشار التهاب الكبد وعلاج المصابين المكتشفين ، بالإضافة إلى إنهاء قوائم الانتظار الحالية فى أقرب وقت .

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