تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب وحيد حامد

نشر الناقد طارق الشناوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يطمئن فيها جمهور الكاتب الكبير وحيد حامد على حالته الصحية، بعد مغادرته لأحد المستشفيات فى ميونخ بألمانيا.



وقال طارق: "غادر الكاتب الكبير وحيد حامد المستشفى في ميونخ بعد تمام شفائه من المنتظر عودته للقاهرة خلال أيام".



يذكر أن الكاتب وحيد حامد تعرض فى الأيام الماضية إلى وعكة صحية شديدة في القلب ما استدعى سفره إلى الخارج للعلاج فى ألمانيا.