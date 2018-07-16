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أخبار العالم

الجيش السوري يفرض سيطرته على بلدة الطيحة جنوب البلاد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:48 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أش أ
أكدت مصادر عسكرية سورية أن قوات الجيش السوري سيطرت، اليوم الاثنين، على بلدة الطيحة الواقعة بمحافظة درعا جنوب سوريا بعد معارك واشتباكات مع مقاتلين معارضين رافضين للتسوية.

وقالت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة "العربية الحدث" - إن الجيش السوري استعاد عددًا من القرى بينها الطيحة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

وتشن القوات الحكومية حملة قصف عنيفة على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة وذلك بعد استعادتها الجزء الأكبر من محافظة درعا.

وكانت مصادر محلية سورية، أفادت بأن قوات النظام السوري سيطرت على "تل الحارة" الاستراتيجي المطل على هضبة الجولان.

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