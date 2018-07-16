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أخبار العالم

هكذا تفادى ترامب إهانة بوتين له خلال لقائهما بهلسنكي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:01 م
فلاديمير بوتين ودونالد
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي
محمد عثمان
ذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تأخرت نحو نصف ساعة عن الموعد المقرر لهبوطها في العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة، إن ترامب سعى لحفظ "ماء وجهه" عن طريق تأخره عن القمة بربع ساعة على الرغم من تواجده في هلسنكي قبلها بيوم.

ولفتت قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، إلى أن تصرف الرئيس الروسي أصاب الجميع بصدمة، مشيرة إلى أن رئيس البلد الخاضعة للعقوبات (بوتين) أجبر زعيم العالم الحر (ترامب) على الانتظار.

وكان الزعيمان أكدا خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن القمة تمت في أجواء صادقة وعملية، وأنه يمكن وصفها بأنها جولة ناجحة ومثمرة للغاية من المفاوضات.

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