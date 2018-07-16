إسرائيل تمنع إدخال البضائع والأغذية إلى قطاع غزة



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أبلغت مساء اليوم، التجار باغلاق معبر كرم ابو سالم حتى إشعار اخر.



وتسمح إسرائيل، بموجب القرار، بإدخال الأدوية فقط إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.



وكانت إسرائيل قد قررت منتصف الاسبوع الماضي، منع إدخال معظم السلع والخدمات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ما عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والابقار والاعلاف والقمح.



أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري حتى إشعار آخر.