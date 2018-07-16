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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بالتعليم ويشكر جميع العاملين .. صور

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:23 م
للواء خالد فودة محافظ
للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيرا الى الازدهار الذى تحقق فى مجال التعليم ومنافسة الطلاب فى جميع المسابقات والانشطة التعليمية التى تنفذها وزارة التربية والتعليم.

وأثنى المحافظ على المستوى المرتفع فى نتائج الشهادات العامة، وقدم الشكر للقيادات التعليمية وعلى رأسها محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم والمدرسين بالمدارس فى المدن والوديان الجبلية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى اليوم والتى عقدت بقاعة ديوان عام المحافظة فى حضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام ورؤساء المدن ومديرى العموم.
محافظ جنوب سيناء يشيد بالتعليم ويشكر جميع العاملين .. صور
محافظ جنوب سيناء يشيد بالتعليم ويشكر جميع العاملين .. صور

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