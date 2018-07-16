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منوعات

ترك التدريب ليصبح رئيسًا.. مارادونا يصنع أسطورة جديدة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:38 م
مارادونا
مارادونا
من لاعب إلى مدرب ثم إلى رئيس نادي، هذه هي مراحل الأسطورة الكروية الأرجنتينية دييجو مارادونا بعدما وصل إلى بيلاروسيا، لبدء مهمته الجديدة رئيسا لنادي دينامو بريست.

وأعلن النادي البيلاروسي مارادونا رئيسا له في 19 مايو 2018.

وفاز الفريق بلقب الكأس المحلية على حساب باتي بوريسوف عقب أيام من تعيين مارادونا.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي "أتذكر جيدا فيدل كاسترو، تشافيز، القذافي، أعرف ايضا بوتن، واليوم سأتصور مع لوكاتشنكو (رئيس بيلاروسيا). آمل بعد ذلك أن يصبح مشجعا لنا".

وأشار إلى أن مشروعه "جدي جدا"، معربا عن أمله أن يكون وجوده في دينامو بريست "مفيدا لكرة القدم البيلاروسية"، وسيتيح له "التحسن يوما بعد يوم".

وأصاف: "سأعمل على بناء فريق ينافس على المراكز الأولى".

ويحتل دينامو بريست المركز السادس في الدوري البيلاروسي المستمر حاليا حيث سيلتقي مساء شاختيور سوليجورسك، الرابع.

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