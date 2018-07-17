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أخبار البلد

مسؤول ليبي سابق: العملية السياسية متوقفة بعد تطورات الهلال النفطى

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
كريم عاطف
قال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق ان احاطة الدكتور غسان سلامه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا بالجلسة الطارئة بمجلس الامن اليوم تؤكد ان هناك صعوبات فى العملية السياسية الليبية المتوقفة منذ فترة بعد التطورات الاخيرة فى منطقة الهلال النفطى تماما، وبعد اجتماع باريس وبعد العملية العسكرية الاخيرة .

واضاف غوقة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه حتى الانتخابات واستحقاقاتها والنقاط التى تم الاتفاق عليها فى باريس كلها تم التوقف فيها، مشيرا ان الحل يتمثل فى الانتخابات ولكن مع الاسف لا احد يعمل من اجل هذا، موضحا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا طالب بالضغط على الاطراف السياسية الليبية مثل مجلس النواب الليبى من اجل التنفيذ.

وتابع غوقة انه يتمنى ان يشاهد الفترة المقبلة البدء فى تنفيذ هذه الاستحقاقات الامنية والتشريعية، التى وردت في اجتماع باريس 8 .

واستطرد أنه بالنسبة لمنطقة الهلال النفطى فإن الأمور عادت الى سابق طبيعتها، بان تكون الموانى والحقول النفطية تحت سيطرة الجيش الليبي بعد طرد الجماعات المسلحة وعاد الانتاج الى معدلاته الطبيعية.

كان مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية و إطلاع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، المجلس على آخر تطورات العملية السياسية والأوضاع بعد حل أزمة خليج سرت، وكل ما يتعلق بجلسات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي.

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