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الرابع أدبى: النجاح يخلق من رحم المعاناة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:17 م
الطالب محمود صبحي
الطالب محمود صبحي بديوى
البهى عمرو
قال الطالب محمود صبحي بديوى، الرابع على الثانوية العامة أدبي، إنه لم يتوقع الحصول على هذه النتيجة، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة كانت مفاجأة بالنسبة له ولجميع الأسرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أنه فرح عندما شاهد اسمه على التلفزيون، وظل يتصل بجميع الاقارب لمتابعته على القنوات الفضائية.

وكشف ان والدته وخالته من أكثر الناس فرحة به وأكد أن والده توفى عام 2004، ووالدته تقوم بتوزيع الأنابيب لكي تنفق على الأسرة، و كنت بساعد أمي في توزيع الأنابيب.

وأشار إلى أن الثانوية العامة مش صعبة، بس هما مكبرين الموضوع.

وقالت والدته ان نجلها يتمنى الالتحاق بمهنة الصحافة الرياضية، وقامت باطلاق الزغاريد من الفرحة.

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