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برلمان

دفاع البرلمان تطالب بعقد جلسة بجامعة الدولة لبحث خطر الإخوان

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:15 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع بجامعة الدولة العربية، لمناقشة الخطر الذي يحيط بالمنطقة، جراء ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من إرهاب نال من غالبية الدولة العربية، وزعزع من استقرار المنطقة بأكملها.

وأشاد "الكدواني" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بمطالب الكونجرس الأمريكي، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، معربا عن أمله فى إصدار غيرها من الدول الأوروبية قرارا مماثلا، لاسيما وأن الخطر الإخواني والإرهاب الذي تبنوه، انتشر في معظم دول العالم، وعانى منه الكثير من الدول، ومن ثم، يجب أن يكون هناك موقف دولي ضد هذه الجماعة.

وأوضح أن دعم تركيا وقطر لجماعة الإخوان المسلمين، وتأييدها من قبل مجموعة أخري من الدولة، مثل بريطانيا، حال دون اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالب رئيس لجنة الأمن القومي، بالكونجرس الأمريكي، فى جلسة مناقشة التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان، نهاية الأسبوع الماضي، بإدراج الإخوان جماعة إرهابية على غرار ما حدث في الإمارات ومصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المغرب والأردن وتونس دول داعمة للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش، وعلى الجميع أن يضعوا تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب، ومنها حركة حماس التابعة لتنظيم الإخوان.

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