الصيف موسم طرح الألبومات

موسم الصيف أصبح الأفضل بالنسبة للمطربين فى الوقت الراهن , حيث قام عدد كبير من المطربين بطرح البوماتهم , أول هؤلاء الفنان رامى جمال الذى طرح مؤخرًا أغنية ليالينا , والذى احتوى على 15 أغنية جديدة .



كذلك قام الفنان تامر عاشور بطرح البومه المؤجل "محظوظ " والذى تعاون خلاله مع شركة مزيكا , وهى جهة الإنتاج ذاتها التى قامت بطرح البوم وعد بحرى الجديد "فرحتى بيك ".



كما تستعد الفنانة اليسا لطرح ألبومها الجديد مع شركة روتانا , والمقرر ان يتم إذاعة أولى أغانيه بعد غد , ويعكف الفنان عمرو دياب على وضع الرتوش النهائية على البومه الجديد تمهيدًا لطرحه , وهو الحال ذاته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب .