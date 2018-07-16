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فن

وعد البحرى تدعو للتفاؤل فى ألبومها الجديد فرحتى بيك

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:22 م
صدى البلد
أحمد البهى
طرحت شركة "مزيكا" بالأسواق واليوتيوب وجميع المتاجر الالكترونية، وأيضا على محطات الراديو الألبوم الجديد للفنانة الرقيقة "وعد البحرى" الذى يحمل عنوان "فرحتى بيك"، ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، بين مقامات المقسوم والدراما والرومانسى.

وتوجه "وعد " من خلال أغنياته بتوجيه دعوة رسمية للجمهور على الحب والفرح والسعادة، والبحث عن البهجة والأمل والسرور ، ونبذ العنف والكره والتعصب.. "فرحتى بيك" أغانيه تدعو على التفاؤل والتسامح والاحتفاء بالحياة.

تم تحضير وإعداد الألبوم فى أكثر من عامين، حيث قامت وعد البحرى وزوجها المنتج أحمد البنا بمقابلة عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وقاما بالاستماع إلى أكثر من 80 أغنية، ووقع اختيارهما على 30 أغنية، إلى أن تم الاستقرار على 10 أغنيات فقط لضمهم إلى ألبوم "فرحتى بيك" الجديد.

وحرص كلا من وعد والبنا على اختيار الكلمات المناسبة، والألحان التى تعبر عن معنى هذه الكلمات، بالإضافة إلى توظيف التوزيع الموسيقى بأفكار جديدة.

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