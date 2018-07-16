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محافظات

غلق مصنع مستحضرات تجميل وأدوية يستخدم مواد مجهولة بالدقهلية

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:06 م
الدكتور أحمد الشعراوي،
الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، غلق مصنع مستحضرات تجميل وأدوية علاج الشعر والبشرة بالمنزلة لاستخدامه مواد خام مجهولة المصدر والوانا ودهانات تضر بالصحة العامة للمواطنين.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات التفتيش الصيدلي بقطاع مديريه الصحة بمنطقه المنزلة.

وأمر الشعراوي، بتشكيل لجنة مشتركة من قطاع الشرطة ومديرية التموين والرقابة التجارية ورئاسة مجلس مدينه المنزلة تقوم بسرعة حصر وجرد كافة المضبوطات وتحرير المحاضر بكافة المخالفات واحالة الواقعة للنيابة العامة.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال المصنع المذكور و متابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على اهمية تكثيف حملات التفتيش و المرور الميداني للصحة والتموين والطب البيطري على الاسواق والمحلات وكافة المنشآت الغذائية لضمان صلاحية السلع المعروضة حرصا على صحة وحياة المواطنين.

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