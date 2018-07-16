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أخبار العالم

وزير الحج السعودي يتفقد العمل قبل موسم الحج

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:20 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الحج السعودية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر "، تفقد وزير الحج سير العمل في المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا و أميركا وأستراليا خلال جولته التفقدية لمؤسسات أرباب الطوائف.

وأكد استشعار المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن، والارتقاء بالخدمة المقدمة لهم والحرص على برامج التوعية، والالتزام بالسلامة.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب رحلات الحج قبل عيد الأضحى، حيث يبدأ المسلمين حول العالم في خلال الايام القادمة للتجهيز للسفر للسعودية وأداء فريضة الحج.
وزير الحج السعودي يتفقد العمل قبل موسم الحج
وزير الحج السعودي يتفقد العمل قبل موسم الحج
وزير الحج السعودي يتفقد العمل قبل موسم الحج

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