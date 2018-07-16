أول الثانوية العامة شعبة رياضيات: العمل التطوعي سر تفوقي

قال مروان محسن أول الثانوية العامة شعبة رياضيات، من محافظة الإسماعيلية، إن العمل التطوعي سر تفوقه وأنه كان حريصا على تقسيم الوقت لتحصيل أكبر قدر من الاستفادة الممكنة، وأكد أن العمل التطوعى يكسب الشخص مهارات كثيرة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش،"أتمنى الدخول فى المجالات التى لها تأثير فى الاقتصاد، ونفسي أدخل هندسة تخصص بترول أو أحصل على منحة من الجامعة الأمريكية".



وأشار إلى أن الأسرة كانت متوقعة الحصول على هذه النتيجة، وأوضح أنه أحب مجال الرياضيات من والدته، وقامت القناة بعرض مجموعة من الصور التى تعبر عن المأساة التى عانى منها مروان سواء من النوم فى تروسيكل أو المذاكرة فى القطار.

