اتحاد الكرة يرسل شروط الاشتراك في كأس مصر إلى الأندية.. صورة

أرسل اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، خطابا إلى الأندية تضمن شروط الاشتراك في مسابقة كأس مصر الموسم الجديد.



وتضمنت الشروط سداد رسوم اشتراك مسابقة كأس مصر 5000 جنيه فقط يتم سدادها من قبل مجالس إدارات الأندية نقدا أو بشيك مقبول الدفع.



وشمل ايضا تحديد اخر موعد لسداد اشتراك مسابقة كأس مصر يوم الخميس الموافق 2018/8/2 واستيفاء استمارة اشتراك مسابقة كأس مصر 2019/2018.