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رياضة

كارتيرون للاعبيه: تاونشيب ليس سهلًا.. ونلعب للفوز فقط

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدورى أبطال أفريقيا.

وتضمنت المحاضرة عرض بعض لقطات الفيديو للمنافس وطريقة لعبه ونقاط القوة والضعف فيه، وقال كارتيرون خلال المحاضرة إن تاونشيب ليس فريقًا سهلا كما يظن البعض، بجانب أن الأهلى نفسه ليست لديه رفاهية المغامرة فنحن نلعب للفوزفقط فى جميع المباريات حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة والعودة للمنافسة على البطولة. وأضاف أن الموقف صعب دون شك وهو يدرك ذلك لكنه يعلم جيدًا تاريخ هذا النادى الكبير وما فعله عبر عشرات السنين لعبور ما هو أصعب من تلك المواقف، لذا جاء الدور عليهم لاستكمال كتابة تلك الأوراق لتضاف الى سجلات نادى القرن الإفريقي.

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