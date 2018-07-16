التعليم ترد على أزمة 82 صفرا حصل عليها طلاب بسوهاج

رد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، على تساؤل أولياء أمور عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج عن سبب حجب نتائج كثير من ابنائهم، بمدرسة عبد الحميد رضوان، وذلك بعد إعلان النتيجة فى جميع المدارس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن هذه اللجنة وجد فيها تطابق أوراق الامتحانات ووصل عدد الحالات التي تم رصدها إلي ٨٢ حالة.



وأشار الى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم قام باعتماد الجزاء الذى طبق على هؤلاء الطلاب.



ووجه الحاج حسنى، أحد أولياء الأمور، رسالة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا «انا عايز اعرف ايه السبب فى حجب النتيجة احنا تعبنا طول السنة.. ياريس احنا فى مشكلة ".



وقال "حسنى"، إنه عامل زراعى وليس من الأكابر كما يقال، مطالبا وزير التربية والتعليم بالخروج على القنوات الفضائية لتوضيح الأمر للرأى العام ، وكشف حقيقة حجب نتيجة 82 طالبا حصلوا على صفر فى سوهاج.

