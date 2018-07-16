وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو

قال محمد معيط وزير المالية، إن إعطاء الجنسية المصرية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، مضيفا:" إعطاء الجنسية المصرية حق من حقوق سيادة الدولة".



وتابع وزير المالية خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:" الدولة هى من تقرر منح الجنسية من عدمه ، مضيفا:" المصلحة القومية هى التى تحدد نظام منح الجنسية".



وأشار معيط إلى أن تسهيل إجراءات الإقامة من أجل ضخ الكثير من الأموال فى شرايين الاقتصاد المصري، موضحا:" قرار منح الجنسية هو عامل جذب للاستثمار داخل مصر".