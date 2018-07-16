مدرب بلجيكا يحرض هازارد ضد تشيلسي

حث الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الذي حقق المركز الثالث في مونديال روسيا، نجمه إيدين هازارد، على الرحيل عن صفوف تشيلسي.



وقال مارتينيز في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "قد يكون هذا هو أفضل وقت بالنسبة لهازارد لتجربة شيء مختلف، إنه لاعب لديه نضج كبير وشخصية قيادية".



وأضاف: "أسلوبه يعتمد على الموهبة، يمكن أن يحمل مشروعًا جديدًا في أي مكان بالعالم، أعتقد أنه في أفضل لحظات مسيرته المهنية".



وتابع: "بالنسبة لي من السهل جدًا أن أقول إنه يصلح في أي فريق في العالم، يحتاج اللاعبون إلى تحديات ومشاريع جديدة".



وأردف "ربما هذا وقت جيد لتشيلسي وإيدين للافتراق، سأكون مندهشًا إذا لم يكن لدى تشيلسي عروضا كبيرة له في الوقت الحالي".



واختتم: "لقد كنت مسرورًا به، هذا النضج والمهارات القيادية لا توجد في الكثير من اللاعبين".



وربطت تقارير صحفية، قائد المنتخب البلجيكي، بالاقتراب من التوقيع لريال مدريد الإسباني، لتعويض غياب الهداف التاريخي للملكي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس.