مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية

قال نبيل عمر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الجريدة سلعة مثل أي سلعة، لذلك وظيفة العاملين بالصحف إنتاج سلعة يحتاجها الجمهور.



وأضاف في مداخلة ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، أن جزءا كبيرا من الصحف لا يتعامل مع الجريدة على أنها سلعة صريحة وواضحة للمستهلك كي يشتريها، وفي نفس الوقت حاملة للقيم والثقافة.



ولفت مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن الصحافة المصرية متخلفة في نمط العمل الصحفي، أو إنتاج القصة الصحفية، ولذلك الخبر التقليدي بمفهومه القديم انتهى من الصحافة، والخبر المجرد لم تعد له قيمة فنية على الإطلاق.



