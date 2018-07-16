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فن

روتانا تطرح كرهني من ألبوم إليسا عبر أنغامي

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:25 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "كرهني" من ألبوم النجمة اللبنانية اليسا، حصريًا عبر تطبيق الموسيقى أنغامي، وأعلنت عن قرب طرحها عبر قناتها الفضائية ويوتيوب.

واستقرت إليسا على يوم 25 يوليو، ليكون موعدا لطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" كاملًا، إذ تطرحه حصريًا عبر تطبيق iTunes أولًا، ثم تطرحه في متاجر الـ CD وإليكترونيًا بعد ذلك.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامي جمال، محمد يحيى، أسامة مصطفى، مدين، أمير طعيمة، نادر عبد الله وسليم عساف.

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