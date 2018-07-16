نوال الزغبي تواصل تسجيل أغاني ألبومها الجديد

تواصل الفنانة نوال الزغبى تسجيل ألبومها الجديد المقرر أن تعود من خلاله للتعاون مع شركة روتانا من جديد.



واختارت خلال الفترة الماضية عددا من الأغاني وضمها إلى الألبوم، وتسعى حاليًا لسماع عدد آخر تمهيدًا لبدء التسجيل.



يذكر ان نوال الزغبى قررت مؤخرًا تسجيل أغانى ألبومها الجديد فى احدى الاستديوهات بمدينة بيروت بدولة لبنان .



ومن المقرر ان يتضمن الألبوم 10 أغنيات، منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.