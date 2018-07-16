ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نوال الزغبي تواصل تسجيل أغاني ألبومها الجديد

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:33 م
صدى البلد
أحمد البهى
تواصل الفنانة نوال الزغبى تسجيل ألبومها الجديد المقرر أن تعود من خلاله للتعاون مع شركة روتانا من جديد.

واختارت خلال الفترة الماضية عددا من الأغاني وضمها إلى الألبوم، وتسعى حاليًا لسماع عدد آخر تمهيدًا لبدء التسجيل.

يذكر ان نوال الزغبى قررت مؤخرًا تسجيل أغانى ألبومها الجديد فى احدى الاستديوهات بمدينة بيروت بدولة لبنان .

ومن المقرر ان يتضمن الألبوم 10 أغنيات، منوعة بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

ترشيحاتنا

مودريتش مهدد بالسجن بعد فوزه بأفضل لاعب فى المونديال

إسرائيل تتدرب على اجتياح غزة بريا

إيمان الشميطي ترزق بمولودها الثاني

وزيرة الدفاع الألمانية تكشف ألاعيب قطر وتفضح كذب ادعاءاتها

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

ترك التدريب ليصبح رئيسًا.. مارادونا يصنع أسطورة جديدة

مدرب النصر : عمار حمدي ينتظره مستقبل مبهر بالأهلي

وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

كارتيرون للاعبيه: تاونشيب ليس سهلًا.. ونلعب للفوز فقط

مبابي يكشف عن موقفه بشأن البقاء في باريس سان جيرمان

بوتين يهدي ترامب كرة مونديال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو
عبد المحسن سلامة: راضٍ بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟