المالية: علاوة يوليو 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تعرضت للعديد من المواقف الصعبة خاصة بعد 25 يناير، لافتا الى أنه تم الاعتداء على أحد المستثمرين الهنود لدرجة أنه سحب جميع أعماله من مصر.



وأضاف خلال استضافته بحلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع علي فضائية « صدى البلد »، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تشجع المستثمرين وتسهل كل الإجراءات.



وأشار معيط، إلى أنه سوف يتم صرف علاوة 7%، على مرتب شهر يوليو الجاري للمخاطبين بالخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين.



وأكد أن هناك شكوى دائمة من التأمينات والمعاشات ولذلك نعمل على ادخال الاجور في التأمينات لحلها؛ لافتا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة 15% مع بداية يوليو الجاري.