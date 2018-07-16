ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إطلاق موقع لحجز العمليات يسهل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:49 م
العمليات الجراحية
العمليات الجراحية - ارشيفية
عبدالله خالد
قال الدكتور سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموقع الالكتروني الذي أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتسجيل طلبات إجراء العمليات الجراحية، هو موقع سيتم التواصل من خلاله بين المريض ووزارة الصحة لاجراء العملية.

وأوضح "المشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الموقع سيسهل عملية التواصل بين المريض والوزارة في توفير الأماكن الخاصة بالعملية والتكاليف والحجوزات لكي يتم التوزيع بشكل جيد والبعد عن قوائم الانتظار، وسيقوم المريض بالاجراءات الطبيعية بعد التواصل لاجراء العملية.

وأشار النائب إلى أنه إذا كان هناك طلب بالعلاج على نفقة الدولة سيتم من خلال الموقع، مما يسهل اجراءاتها، بالاضافة إلى أنه سيكون هناك صندوق مختص بالعلاج على نفقة الدولة وسيكون مختصا بأمراض معينة والعمليات الجراحية الكبرى أو المكلفة.

ترشيحاتنا

مدرب جديد في باريس سان جيرمان بأوامر من بوفون

ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

مورينيو يهنئ اليوفي على الفوز بخدمات رونالدو

تعرّف على فرصة الأهلي في دوري الأبطال.. 2013 كلمة السر

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل زيارة سلطان البهرة إلى مصر.. فيديو

أشهر ساحر تركي يلجأ للقاهرة بسبب لدغة ثعبان

مرتضى منصور يعلن ضم نجم وادي دجلة للزمالك.. فيديو

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

كريستيانو رونالدو يتحدي: دورى أبطال أوروبا سيكون علامتى في تاريخ يوفنتوس

التفاصيل الكاملة لاعتقال روسية بواشنطن بتهمة التجسس بعد قمة ترامب وبوتين

الأمطار الغزيرة تدمر استاد فولجوجراد بعد انتهاء كأس العالم في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

سوسن مراد عز العرب تدعو لإقامة أسبوع القاهرة للفن والتصميم..فيديو
معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟