برلماني: إطلاق موقع لحجز العمليات يسهل إجراءات العلاج على نفقة الدولة

قال الدكتور سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموقع الالكتروني الذي أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتسجيل طلبات إجراء العمليات الجراحية، هو موقع سيتم التواصل من خلاله بين المريض ووزارة الصحة لاجراء العملية.



وأوضح "المشد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الموقع سيسهل عملية التواصل بين المريض والوزارة في توفير الأماكن الخاصة بالعملية والتكاليف والحجوزات لكي يتم التوزيع بشكل جيد والبعد عن قوائم الانتظار، وسيقوم المريض بالاجراءات الطبيعية بعد التواصل لاجراء العملية.



وأشار النائب إلى أنه إذا كان هناك طلب بالعلاج على نفقة الدولة سيتم من خلال الموقع، مما يسهل اجراءاتها، بالاضافة إلى أنه سيكون هناك صندوق مختص بالعلاج على نفقة الدولة وسيكون مختصا بأمراض معينة والعمليات الجراحية الكبرى أو المكلفة.