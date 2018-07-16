ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:20 م
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
حسام رضوان
وجه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، سؤالا محرجا عن تصريحه الأخير الذي وصف خلاله روسيا بأنها عدو للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "أعتقد أنني سميته (يقصد بوتين) منافسا، وهو منافس جيد، وأعتقد أن كلمة منافس تعد مدحا، وأعتقد أننا سنظل نتنافس".

وكان الرئيس ترامب صرح في حوار له السب، مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بأنه يعتبر الاتحاد الأوروبي هو العدو الأول عالميا للولايات المتحدة الآن، وأن روسيا هي عدو لها في بعض الأمور، والصين هي عدو اقتصادي.

وأوضح بالنسبة للحديث عن الصين فقط أن تسميتهم بالأعداء لا تعني أنهم سيئون بل إنهم منافسين أقوياء لغاية.

واستخدم ترامب في وصف الرئيس روسيا والاتحاد الأوروبي والصين لفظة "Foe" وهي تعني الخصم أو العدو أو الغريم.

وجاء المؤتمر الصحفي عقب انتهاء القمة التي جمعت بين الرئيسين بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي استمرت مباحثاتها المغلقة قرابة الساعتين.

وأكد الرئيسان أن القمة كانت إيجابية للغاية، وأنهما ناقشا كافة القضايا الشائكة بين البلدين، وأنها تعد بداية لصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ترشيحاتنا

مشجعو يوفنتوس يستقبلون كريستيانو رونالدو ويطالبونه بدوري الأبطال

غضب فى المقاصة من أحمد الشيخ واتجاه لوقف المفاوضات معه

أحمد موسى يكشف حقيقة طرد أمير قطر من مقصورة نهائي كأس العالم

بينهم أديب وسياسي وصحفية.. أين ذهب أوائل الثانوية العامة في السنوات الماضية؟

مرتضى منصور يعلن ضم نجم وادي دجلة للزمالك.. فيديو

وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو

كارتيرون يكشف أسباب تتويج فرنسا بكأس العالم

عامر حسين يكشف موقف المصري من اللعب في بورسعيد

كارتيرون للاعبيه: تاونشيب ليس سهلًا.. ونلعب للفوز فقط

ترك التدريب ليصبح رئيسًا.. مارادونا يصنع أسطورة جديدة

المالية: علاوة يوليو 7% للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين

شاهد.. طرد صحفي بالقوة هاجم ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو
عبد المحسن سلامة: راضٍ بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟