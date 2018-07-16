ترامب يتلاعب بالألفاظ لينجو من سؤال محرج أمام بوتين

وجه أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، سؤالا محرجا عن تصريحه الأخير الذي وصف خلاله روسيا بأنها عدو للولايات المتحدة.



وقال ترامب: "أعتقد أنني سميته (يقصد بوتين) منافسا، وهو منافس جيد، وأعتقد أن كلمة منافس تعد مدحا، وأعتقد أننا سنظل نتنافس".



وكان الرئيس ترامب صرح في حوار له السب، مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بأنه يعتبر الاتحاد الأوروبي هو العدو الأول عالميا للولايات المتحدة الآن، وأن روسيا هي عدو لها في بعض الأمور، والصين هي عدو اقتصادي.



وأوضح بالنسبة للحديث عن الصين فقط أن تسميتهم بالأعداء لا تعني أنهم سيئون بل إنهم منافسين أقوياء لغاية.



واستخدم ترامب في وصف الرئيس روسيا والاتحاد الأوروبي والصين لفظة "Foe" وهي تعني الخصم أو العدو أو الغريم.



وجاء المؤتمر الصحفي عقب انتهاء القمة التي جمعت بين الرئيسين بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، والتي استمرت مباحثاتها المغلقة قرابة الساعتين.



وأكد الرئيسان أن القمة كانت إيجابية للغاية، وأنهما ناقشا كافة القضايا الشائكة بين البلدين، وأنها تعد بداية لصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.