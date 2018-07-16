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وزير المالية: قانون الجنسية الجديد يستهدف جذب الاستثمارات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:21 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها.

وتابع معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « الجنسية تمنح ولا تؤخذ، وبناء عليه الدولة هي صاحبة الحق في المنح، وسحب الجنسية من سلطاتها أيضا»، مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم تطالب رجال الأعمال الأجانب بضخ استثمارات في بلادهم مقابل منحهم الإقامة أو تسهيل تقديم طلب الحصول على الجنسية.

وأضاف وزير المالية « بعض الدول تمنح الإقامة مقابل وضع وديعة بمبلغ معين، رغم أن الإقامة تمنح بعد سنوات في الوقت الطبيعي»، مؤكدا أن مصر ليست مجبرة لمنح الجنسية لأي شخص.

ولفت معيط إلى أن قانون الجنسية الجديدة يستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، دون الانتقاص من سيادة الدول، معلقًا «اعتبارات المصلحة القومية هي التي تحدد إمكانية منح الجنسية من عدمها».

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