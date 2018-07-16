300 مليون دولار لتدريب السعوديات على قيادة الطائرات

يبدو أن المرأة السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ لتساير ركب نظيراتها في شتي الدول، فلم تقنع فقط بالحصول على حق قيادة السيارات إلا أنها تطلعت لقيادة الطائرات أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز الأمريكية.



أشارت رويترز الى أن أكاديمية أوكسفورد للطيران تلقت المئات من طلبات الالتحاق من نساء سعوديات يأملن بدء التدريب بين صفوف طلابها.



كما أوضحت الأكاديمية أنها مجرد مرحلة من ثلاث مراحل لتعليم قيادة الطائرات، والذي من المفترض أن تجتازها الطالبات السعوديات، وتقدر التكلفة الكلية للدورة 300 مليون دولار.



وتعد المراحل الثلاث؛ أكاديمية الطيران التي تقبل حاليا طلبات الالتحاق، والمرحلتان الأخريان من المشروع مدرسة صيانة الطائرات ومركزا محاكاة الطيران.



وأوضحت إدارة الأكاديمية أن الطلاب سيقضون فترة تدريب ثلاثة أعوام يشتمل على التدريب الأكاديمي والعملي.



جدير بالذكر أن النساء السعوديات حصلن على حق قيادة السيارات في إطار خطة إصلاحات شاملة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.