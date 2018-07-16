ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

300 مليون دولار لتدريب السعوديات على قيادة الطائرات

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:16 م
صدى البلد
قسم الخارجي
يبدو أن المرأة السعودية تنطلق بسرعة الصاروخ لتساير ركب نظيراتها في شتي الدول، فلم تقنع فقط بالحصول على حق قيادة السيارات إلا أنها تطلعت لقيادة الطائرات أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز الأمريكية.

أشارت رويترز الى أن أكاديمية أوكسفورد للطيران تلقت المئات من طلبات الالتحاق من نساء سعوديات يأملن بدء التدريب بين صفوف طلابها.

كما أوضحت الأكاديمية أنها مجرد مرحلة من ثلاث مراحل لتعليم قيادة الطائرات، والذي من المفترض أن تجتازها الطالبات السعوديات، وتقدر التكلفة الكلية للدورة 300 مليون دولار.

وتعد المراحل الثلاث؛ أكاديمية الطيران التي تقبل حاليا طلبات الالتحاق، والمرحلتان الأخريان من المشروع مدرسة صيانة الطائرات ومركزا محاكاة الطيران.

وأوضحت إدارة الأكاديمية أن الطلاب سيقضون فترة تدريب ثلاثة أعوام يشتمل على التدريب الأكاديمي والعملي.

جدير بالذكر أن النساء السعوديات حصلن على حق قيادة السيارات في إطار خطة إصلاحات شاملة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ترشيحاتنا

غضب فى المقاصة من أحمد الشيخ واتجاه لوقف المفاوضات معه

إسرائيل تتدرب على اجتياح غزة بريا

وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو

أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

بسبب السعيد.. كارتيرون يغير طريقة لعب الأهلى لمواجهة تاونشيب

جلسة الفجر تنهي أزمة الـ5 ملايين بين طارق حامد و الزمالك

ننشر التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

عزة مصطفى مهاجمة وزيرة الصحة: تسببت في إهانة السلام الجمهوري

مرتضى منصور يعلن ضم نجم وادي دجلة للزمالك.. فيديو

تصريح أمريكي يتسبب في هبوط أسعار النفط العالمية

أحمد موسى يكشف حقيقة طرد أمير قطر من مقصورة نهائي كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو
عبد المحسن سلامة: راضٍ بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟