ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عيش بشوقك لتامر حسنى يحقق 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:25 م
صدى البلد
سعيد فراج
تجاز كليب "عيش بشوقك" للنجم تامر حسني حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع المشاهدات يوتيوب بعد مرور يوم واحد على طرح الكليب، وقبيل أيام من طرح الألبوم الذي يحمل نفس الاسم.

ويعد ألبوم «عيش بشوقك» أول إنتاج فني لشركة تامر حسني، ويتعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم مصطفى حسن، بلال سرور، هانى محروس، تامر حسين، تامر علي، هيثم راضي، جلال الحمداوي، صابر كمال، شريف بدر، شريف مكاوي، عبدالرحمن شوقي، وسام عبدالمنعم، و رمضان محمد.

ويعتبر «حسني» أول مطرب عربي يقوم بتصوير كل الأغاني التى يتضمنها الألبوم والتى تبلغ ١٢ أغنية على طريقة الفيديو كليب، ويتعاون في ذلك مع عدد كبير من المخرجين أبرزهم المخرج اللبنانى سعيد الماروق فى الدويتو الغنائى الذى يجمعه مع المطرب الجزائرى الشاب خالد وهى بعنوان «وأنت معايا»، كما يقدم لأول مرة المخرج أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، والمخرج مازن نيازي كاكتشاف جديد على الساحة.

أغنية «عيش بشوقك» من كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع هاني محروس وبلال سرور، والكليب من إخراج هادي الباجوري، وتدور فكرة الكليب حول أن تامر حسني يسير وسط الناس، وكل واحد منهم لديه مشاكل مختلفة في حياته ورغم ذلك يحاول أن يخرج منهم الابتسامة.

ترشيحاتنا

شاهد.. طرد صحفي بالقوة هاجم ترامب

مبابي يكشف عن موقفه بشأن البقاء في باريس سان جيرمان

مدرب جديد في باريس سان جيرمان بأوامر من بوفون

مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو

هكذا تفادى ترامب إهانة بوتين له خلال لقائهما بهلسنكي

أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

مدرب النصر : عمار حمدي ينتظره مستقبل مبهر بالأهلي

البرازيلي باولينيو يعود إلى الدوري الصيني

النيابة: أحد المتهمين بقضية أطفال المريوطية تستر على جريمة

البرلمان يوضح شروط الحصول على الجنسية المصرية في القانون الجديد

وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو

كريستيانو رونالدو: قرار الرحيل إلى يوفنتوس اتخذته منذ فترة طويلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

إطلالة غريبة لصبا مبارك على الروف..صور

فيديو

معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو
عبد المحسن سلامة: راضٍ بنسبة 80 % عن قانون الصحافة الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟