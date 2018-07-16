ندوة حول خطورة الزواج المبكر بإدارة العمرانية التعليمية.. صور

عقدت مدرسة أحمد عرابي الثانوية بالعمرانية، ندوة عن خطورة الزواج المبكر وفترة المراهقة والتغذية السليمة، ضمن سلسلة النشاط الصيفي للطالبات واستثمار وقت الإجازة الصيفية.



وألقى الندوة فريق الإدارة الصحية بالعمرانية بقيادة الدكتورة منال على مدير الإدارة، والدكتورة أمال محمد.



وتزامن مع الندوة وجود العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بشارع مجمع المدارس وتوافر وسائل تنظيم الأسرة مجانا وتقديم المشورة الطبية للسيدات.









