كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟ أحدهم يستخرج ثعبانا طوله 8 أمتار .. و366 نوعا من الثعابين في مصر .. وقسم المهنة أمام شيخ الطريقة

كيف يستطيع الرفاعية ترويض الأفاعي؟

366 نوعا من الثعابين في مصر

قسم المهنة أمام شيخ الطريقة

أحدهم استخرج ثعبانا "مهمة خطرة لكنها ليست مستحيلة، وثوابها يجعلنا ننسى كل ما قد نواجهه من متاعب خلال مهمتنا التى قد تستغرق عددا من الساعات لاصطياد ثعبان صغير".. بهذه الكلمات عبَّر أولاد الرفاعية بقرية أبنود التابعة لمركز قنا، عن بعض تفاصيل مهنتهم فى اصطياد الثعابين التى ورثوها عن والدهم الراحل قبل 20 عامًا من الآن.يقول محمد محمود إبراهيم - 32 عامًا - الإبن الأكبر لأولاد الرفاعى بأبنود:، نحن 4 أشقاء نعمل فى مهنة اصطياد الثعابين والحشرات السامة منذ سنوات عديدة منذ إن كان والدنا على قيد الحياة، فقد تعلمنا منه مهارة اصطياد الثعابين بجانب القسم الذى حصلنا عليه من شيخ الطريقة الرفاعية بمحافظة سوهاج، ومازلنا نعمل بالمهنة ونعتبرها ثواب وأجر عظيم لأننا نساهم فى إنقاذ الناس من مخاطر الثعابين والعقارب التى قد تقضى على حياتهم فى لحظات بسبب السم القاتل الذى تحويه هذه الحشرات بداخلها.وأضاف إبراهيم: لم ألتحق بالتعليم وعملت فى هذه المهنة عندما كان عمرى 17 عامًا وإن شاء الله سوف أورثها للأولاد مثلما ورثتها عن والدى، لأنها بمثابة رسالة وأمانة يتوارثها أبناء الطريقة الرفاعية على مستوى الجمهورية، لتخليص الناس من أذى الثعابين القاتلة، إضافة إلى أننا نتعهد بعدم مس الثعبان بأذى بعد اصطياده حتى لا نكون خائنين لقسم الطريقة الرفاعية.وعن طريقة تعلم اصطياد الثعابين قال ابراهيم، تستغرق حوالى 40 يومًا، بعد أن نأخذ القسم من شيخ الطريقة الرفاعية والذى نتلوه فى الأماكن التى تتواجد بها الثعابين، وبعد اصطياد الثعبان نقوم بخلع" سنين" متصلين بعرق السم، بعده نقوم بوضعه فى الماء لكى لا يكون قادرًا على الأذى بعد ذلك، بعدها نضعه فى " القروية" المخصصة لحمل الثعابين وتنتهى المهمة بتسليم الثعابين لشيخ الطريقة أو القائها فى الجبال البعيدة.وأوضح إبراهيم، أن محافظة قنا بها 8 أشخاص فقط يعملون فى هذه المهنة و العدد يتناقص لتخوف البعض من مخاطرها أو اتجاههم لمجالات أخرى أيسر و أسهل من هذه المهمة الصعبة، لافتًا إلى أنه تعامل خلال الفترة الماضية مع حوالي 100 نوع من الثعابين بمحافظة قنا، من أكثرها انتشار الكوبرا و التى يتراوح طولها ما بين مترين و مترين ونصف، و الطريشة التى تتميز بلونين فقط الأصفر أو الأبيض، أما أكثر الأماكن التى تنتشر بها الثعابين فى قنا فهى منطقتى الحميدات بمدينة قنا و القلعة بمركز فقط.وأشار إبراهيم، إلى أن مصر بها 366 نوع من الثعابين، تتراوح كمية السم من نوع إلى آخر، فالعقرب تحوى 60 ملى من السم، أما الثعابين فتحوى بداخلها 260 مللى سُم، فيما تحوى الطريشة 360 مللى، وتنتشر الأفاعى دائمًا فى المناطق الصحراوية و كرم النخيل و العنب أو المناطق المهدمة والمهجورة.أما أكثر المواقف التى واجهت الأشقاء خلال عمليات صيد الثعابين، من أبرزها إصابته منذ 6 شهور أثناء محاولة استخراج ثعبان قام صاحب المنزل بضربه بالنار، وهو ما جعله ينقض على يده أثناء اصطياده، وموقف آخر حدث معه بمدينة الغردقة حيث فوجىء بثعبان طوله 8 أمتار تم اصطياده بمساعدة شخص آخر بعد 4 ساعات متواصلة من تلاوة القسم.فيما قال أحمد" الشقيق الثانى" أقصى فترة يقضيها الثعبان معنا لا تزيد عن 40 يومًا، نقوم خلال بتوفير الطعام والشراب حتى لا يتسبب لنا فى أذى، ففى الأسبوع لابد أن يتغذى الثعبان على بيضه أو يشرب ماء كذلك، بعد تجميع أكبر عدد ممكن نذهب ببعضها إلى الجبال ونلقيها هناك و ثعابين أخرى نقوم بسليمها لشيخ الطريقة بسوهاج لاستخدامها فى أغراض بحثية أو طبية، فبعضها يتم استخدام جلده و أخرى يتم استخراج السم منها للعلاج و أخرى تستخرج منها الشحوم.