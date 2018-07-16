6 خطوات تخلصك من ترهلات البطن في وقت قياسي

تعانين من ترهلات البطن المؤرقة، وتريدين التخلص من منطقة الكرش او ترهلات البطن بسرعة، وقد تواجه العرائس مشكلة كبيرة بسبب منطقة البطن، وهو ما يجعلها تبحث عن وصفات سريعة للتخلص منها بسرعة، وسهولة، وتشمل:



1- شرب المياه بكميات كبيرة.. اشربي من 2 ونصف إلى ثلاث لترات في اليوم.



2- تناول المشروبات الصحية والتي تزيد من مستوى الحرق، مثل:



القرفة

الجنزبيل

الشاي الأخضر.



3- امتنعي عن تناول المشروبات الكحولية، أو تناولي كوبا واحدا فقط في اليوم، مثل:

النسكافيه.

القهوة.



4- اكتفي بوضع ملعقتي سكر في اليوم، واذا كنت تحتاجين إلى سكر زائد استخدمي السكر الدايت.



5- توقفي عن تناول المأكولات الثقيلة، مثلا المأكولات التي تحتوي على نشويات، وسكريات، والامتناع عن تناولها بعد الساعة 6 مساء.



6- حاولى قدر المستطاع ممارسة التمارين الرياضية لمنطقة البطن، ويمكن أن تحصلي على التمرينات وطريقة ممارستها الصحيحة عن طريق مشاهدتها على الإنترنت، ويمكن ممارستها من 3 إلى 4 مرات على الأقل في الأسبوع.