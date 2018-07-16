معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعطاء الجنسية المصرية يخضع للعديد من المعايير ولا يرتبط بالأموال، لافتا إلى أن " إعطاء الجنسية المصرية حق من حقوق سيادة الدولة".



وأضاف وزير المالية خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتى» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:"الحماية الاجتماعية هى توفير فرص عمل شريف، موضحا:"عجلة الاقتصاد تدار من خلال الحكومة وبجانبها القطاع الخاص".



وأشار إلى أن كل الدول الأوروبية ودول المنطقة تستخدم إجراء منح الجنسية لجذب وتشجيع الاستثمار.



وأوضح أن الدولة تسارع من أجل خلق فرص عمل للشباب وتوفير كل أدوات الصناعة والتجارة فى مصر.



