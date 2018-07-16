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وزير المالية: نقدر معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار.. والدولة وفرت الأمن

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:52 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يقدر معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وعدم زيادة الأجور.

وتابع معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « الأمن وتوافر السلع أهم عنصرين للمواطن، والدولة وفرت الاثنين بعد ظروف صعبة كانت ستقضي عليهما».

وأضاف وزير المالية « الرئيس السيسي وجه بضخ أموال لتطوير 27 مستشفى وتوفير كافة الأمصال وألبان الأطفال والقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 شهور»، لافتا إلى أنه تم فحص 45 مليون مواطن ضد فيروس سي.

وأكد معيط أن الرئيس وجه بتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن بعد تنفيذ هذه التوجيهات.

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