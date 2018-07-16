وزير المالية: تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المواطن المصري يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له؛ مشيرا الي أن الوضع في الماضي وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لابد منه.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي » المذاع علي فضائية « صدى البلد »، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى »، السياحة المصرية تراجعت وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل؛ مرددا : « وصلنا الي أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس سي».



وتابع معيط: « كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان إفلاس مصر وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها ».