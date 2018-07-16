ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير المالية: تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر

الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المواطن المصري يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له؛ مشيرا الي أن الوضع في الماضي وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لابد منه.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي » المذاع علي فضائية « صدى البلد »، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى »، السياحة المصرية تراجعت وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل؛ مرددا : « وصلنا الي أننا لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس سي».

وتابع معيط: « كانت هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان إفلاس مصر وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها ».

ترشيحاتنا

بوتين يفاجئ صحفيا : أنا وترامب لا نثق ببعضنا.. ولا تصدق أحدا

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

أول ظهور لرونالدو بقميص يوفنتوس .. صورة

التفاصيل الكاملة لاعتقال روسية بواشنطن بتهمة التجسس بعد قمة ترامب وبوتين

تعرّف على فرصة الأهلي في دوري الأبطال.. 2013 كلمة السر

بينهم أديب وسياسي وصحفية.. أين ذهب أوائل الثانوية العامة في السنوات الماضية؟

شاهد.. محمد صلاح يعبر عن سعادته بالإجازة قبل معسكر ليفربول في أمريكا

ننشر التخصصات المطلوبة لقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة

تعرف على 6 كرامات تفوز بها في الدنيا بسبب صبرك

كريستيانو رونالدو يتحدي: دورى أبطال أوروبا سيكون علامتى في تاريخ يوفنتوس

وزير المالية: تعرضنا لضغوط شديدة لإعلان إفلاس مصر

ننشر جدول مواعيد مباريات الدور الأول للدوري الممتاز .. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد صحفي من مؤتمر بوتين-ترامب لرفعه لافته بشأن الحظر النووي

مرح أكثر .. 12 ديكور حمام باللون الأصفر .. صور

9 حقائق لن تتوقعها عن البيض البلدى

ترامب يتحدث عن عهد جديد في العلاقات خلال لقائه بوتين متجاهلا قضايا الخلاف .. صور

كله دخان.. انتشار المعسل المغشوش بالمقاهي.. وطريقة تمييز الحقيقي من المضروب .. صور

فيديو

سوسن مراد عز العرب تدعو لإقامة أسبوع القاهرة للفن والتصميم..فيديو
معيط: دول المنطقة تستخدم الجنسية لجذب الاستثمار.. فيديو
وزير المالية: المصلحة القومية تحدد نظام منح الجنسية.. فيديو
مدير تحرير الأهرام: الخبر المجرد لم يعد له قيمة بالصحف الورقية
مكتشف بئر سقارة الكبير يوضح حقيقة فك لغز التحنيط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟

توقعاتك لمباراة الأهلى وتاونشيب ؟