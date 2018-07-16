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منى محرز: مصر لا تستورد البيض وتحقق الاكتفاء الذاتي منه

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:42 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام الطوانسي
علقت منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤؤون الثروة الحيوانية والسمكية، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول البيض الصيني المصنوع من البلاستيك.

وقالت منى، في مدلخة ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»، إن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض، وإنتاج مصر من البيض يتم تصدير الفائض منه للخارج، وننتج 14 مليار بيضة مائدة.

وأشارت منى، إلى أن مصر لا تستورد بيض المائدة من الخارج على الإطلاق، متعجبة من الشائعات التي يتم إطلاقها والتي تهدف إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين.

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