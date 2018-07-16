محافظ الدقهلية يهنيء أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيا

أجرى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اتصالات تليفونية بالثلاثة الأوائل على الثانوية الأزهرية الذي حققوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مقدمًا لهم ولأسرهم التهنئة على حصولهم على تلك المراكز المتقدمة ومتمنيًا لهم دوام التقدم، وأن يحققوا مستقبلًا باهرًا لهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولبلدهم مصر.



وقال المحافظ، خلال اتصاله بالطلاب الأوائل أن النجاح والتفوق أمرًا صعب لكن الحفاظ علي هذا التفوق والنجاح شيء أصعب، وأصبح واجبا عليكم الحفاظ عليه لكي ترفعوا رؤوس أسركم ووطنكم عالية في سماء التفوق والنجاح وبتفوقكم هذا تؤكدون أن محافظة الدقهلية دائما هي الرائدة بين المحافظات وهذا ليس بجديد عليها فدائما يخرج منها العظماء.



وأشاد الشعراوي، بالدور البالغ لأولياء أمور الطلاب وأسر المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم، وحصد طلاب الثانوية الأزهرية بالدقهلية علي ثلاث مراكز من العشرة الأوائل في الثانوية الأزهرية بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية، حيث حققت الطالبة هاجر محمود يوسف، بمعهد فتيات طناح مركز المنصورة، المركز الأول لشعبة العلمي، بمجموع درجات 650 درجه بنسبة 100%، الطالب مصطفي السعيد السعيد، بمعهد كوم النور مركز ميت غمر، المركز الثالث لشعبة العلمي، بمجموع 648 درجه بنسبة 99,69%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية فقد حققت الطالبة إيمان ابراهيم شفيق، بمعهد فتيات ميت الكرماء مركز طلخا، المركز الثالث لشعبة الأدبي، بمجموع 619 درجه بنسبة 95,23%.



وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا التفوق هو ثمرة جهد واجتهاد الطلاب وأسرهم وأنهم لم يرفعوا رؤس أسرهم فقط عالية خفاقة بل الأزهر الشريف بأسره تلك المؤسسة الدينية الوطنية التي طالما تعلمنا منها منهجية الدين الوسطي المعتدل عبر الأزمنة والعصور، معربا عن فخره واعتزازه بما يقدمه أبناء الأزهر بالدقهلية من تفوق وتميز وهذا ليس بجديد، فقد انجبت العلامة الشيخ جاد الحق علي الحق، شيخ الأزهر السابق، وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وغيرهم من العلماء في كافة المجالات.



ووجه الشعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالدقهلية، للإعداد لاحتفال كبير لتكريم الطلاب الثلاثة الأوائل يليق بما حققوه من نجاح وتفوق، معبرا عن سعادته الشخصية بتفوق ابنائه الثلاثة أبناء المحافظة من طلاب الثانوية الأزهرية بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

