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برلمان

نائبة: المستشفيات بحاجة لتجهيزات قبل إطلاق موقع للعمليات الجراحية

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:01 ص
غرف العمليات الجراحية
غرف العمليات الجراحية
عبدالله خالد
أشادت الدكتورة إليزابث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بما أعلنت عنه الدكتورة هالة الزايد وزيرة الصحة بتجهيز موقع الكتروني لتسجيل طلبات العمليات الجراحية، موضحة أنها خطوة جيدة ولكن لابد من تنفيذها على الوجه الأكمل.

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه على الوزيرة أن تقوم بتوفير كل ما تحتاجه المستشفيات من أدوات وأجهزة لاجراء العمليات الجراحية، لتقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة التي تعد لها ولا يكون مجرد اقتراحات، مشيرة إلى أن هناك بعض المستشفيات يقوم المرضى باحضار الأدوات والعلاج بنفسهم لاجراء العملية الجراحية.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن الافكار التي طرحتها وزيرة الصحة خلال اجتماعها جيدة، جدًا متمنية تطبيقها على أكمل وجه، مؤكدة أن لجنة الصحى ة بالبرلمان تساند الوزيرة مادامت تريد المصلحة العامة ومصلحة المواطن.

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