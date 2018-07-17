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برلمان

نائب عن المشروعات الصغيرة: تعزز تنمية الاستثمار غير المباشر

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 08:01 ص
النائب عصام الفقي
النائب عصام الفقي
عبد الرحمن سرحان
عبر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن مقترح الحكومة، والذي أقره البرلمان أمس، بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لا تقل عن 7 مليون جنية، لخدمة الاستثمار غير المباشر، مؤكدا على دوره فى تشغيل عدد من المشروعات الاستثمارية.

وأكد "الفقى" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن دعم الاستثمار غير المباشر له محاور عدة، أهمها الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى كان لها تأثير كبير فى نهوض الاقتصاد وتعزيز عمليات التنمية فى عدد من البلاد، على رأسها ماليزيا.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن العمود الرئيسي للاستثمار فى مصر، هى الزراعة والصناعة، محذرا من الابتعاد أو الإهمال فى ضخ مشروعات استثمارية تخدم كلا القطاعين، لاسيما وأن الزراعة هى القطاع الأول ومن بعده الصناعة، مشيرا إلى أن الإهمال فيهما أدى إلى توقف عدد من المشروعات الاستثمارية، مثل مصانع الغزل والنسيج.

وأكد النائب على أهمية ضم الاقتصاد غير المباشر "غير الرسمي" إلى الاقتصاد الرسمي "المباشر"، حتى يكون هناك سيطرة على تلك المشروعات، وتحصيل الضرائب بمختلف أنواعها ، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، والخزانة العامة للدولة.

كان قد أقر البرلمان، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بـ 7ملايين جنيه كحد أدنى، تشجيعا للاستثمار غير المباشر.

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