تنسيق الجامعات 2018.. ننشر شروط التنسيق الداخلي بآداب حلوان

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، برئاسة الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية، شروط القبول بمرحلة الليسانس للعام الجامعي الجديد 2018/ 2019.



وتضم كلية الآداب جامعة حلوان 18 قسمًا، وتحوي 11 قسم انتظام فقط، بينما تحوي 7 أقسام انتظام وانتساب، ويعتبر قسم اللغة العبرية، المنفصل عن قسم اللغات الشرقية، أحدث أقسام الكلية، حيث يقبل القسم هذا العام ثاني دفعاته بوصفه قسم وليس شعبة بقسم اللغات الشرقية، وجاءت الشروط على النحو التالي:



قسم اللغة العربية: حصول الطالب على 70% على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة، وفي حالة زيادة العدد يتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، ولا يقبل طلاب الدمج، ويتم قبول 250 طالبا وطالبة في انتظام، و250 طالبا وطالبة في انتساب.



قسم اللغة الإنجليزية: الحصول على درجة 47 في اللغة الإنجليزية والأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري "اللغة الإنجليزية+اللغة العربية+المجموع الكلي"، ويتم قبول 120 طالبا وطالبة انتظام.



قسم اللغة الفرنسية: قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو تجريبية فرنسية أو الحاصلين على الإعدادية من مدارس لغة فرنسية دون إجراء مقابلة شخصية أو امتحان تحريري بالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات "لغة إنجليزية"، يشترط الحصول على 75% على الأقل في مادة اللغة الفرنسية واجتياز امتحان قبول شفوي وتحريري مستوى A2، ويقبل 25 طالب وطالبة انتظام، و25 طالبا وطالبة انتساب.



قسم اللغات الشرقية: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، لا يقبل الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، ويقبل 200 طالب وطالبة انتظام.



قسم اللغة العبرية: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، لا يقبل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، ويقبل 200 طالب وطالبة انتظام.



قسم التاريخ: الأعلى مجموعًا، و200 طالب وطالبة انتظام، و200 طالب وطالبة انتساب.



قسم الجغرافيا: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، لا يقبل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقبل 250 طالبا وطالبة انتظام، و250 طالبا وطالبة انتساب.



قسم الفلسفة: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، لا يقبل طلاب الدمج، ويقبل 100 طالب وطالبة انتظام، و200 طالب وطالبة انتساب.



قسم الاجتماع: بدون شروط، اجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل 250 طالبا وطالبة انتظام، و250 طالبا وطالبة انتساب.



قسم علم النفس: المفاضلة بين الطلاب بالمجموع الكلي في الثانوية العامة، لا يقبل الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة "سمعية، بصرية، حركية، والدمج".



قسم المكتبات والمعلومات: اجتياز المقابلة الشخصية، وقبول 5% من المقبولين من الفئات الخاصة، ويقبل 50 طالبا وطالبة انتظام، و50 طالبا وطالبة انتساب.



قسم الآثار والحضارة: المفاضلة بين المتقمين في المجموع الاعتباري "المجموع الكلي+ مجموع اللغات الثلاثة" للثانوية العامة، ويتم قبول 100 طالب وطالبة انتظام.



قسم علوم المسرح: اجتياز المقابلة الشخصية، وقبول 50 طالبا وطالبة بانتظام.



قسم الإعلام: أعلى مجموع اعتباري "مجموع اللغات الثلاث+ المجموع الكلي" لا يقبل طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم قبول 200 طالب وطالبة انتظام.



قسم اللغة الألمانية: الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الألمانية، والمفاضلة في حالة التساوي بالمجموع الكلي للثانوية العامة، وفي حالة تطابق مجموع طالبين يتم الأحكام بمجموع اللغتين العربية والإنجليزية، ولا يقبل طلاب الدمج، ويقبل 40 طالبا وطالبة بانتظام "35 ثانوية عامة، و5 محولين".



قسم اللغة الإيطالية: قبول 80 طالبًا وتتم المفاضلة بين المتقدمين بمجموع اللغتين الأولى والثانية على أن يكون الطالب دارسًا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، لا يقبل طلاب الدمج، ويقبل 80 طالبا وطالبة في انتظام.



قسم اللغة الإسبانية: أن يكون مجموع اللغات لطلاب الشعبة الأدبية "90%" والشعبة العلمي "85%"، وفي حالة التساوي تعطي الأولوية للطلاب الدارسين للإسبانية ف المرحلة الثانوية، أما غير الدراسين للإسبانية يتم الاحتكام في المجموع الأعلى في الثانوية العامة، ولا يقبل طلاب الدمج، ويقبل 90 طالبا وطالبة بانتظام.



قسم اللغة الصينية: المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب في المجموع الاعتباري "المجموع الكلي+درجة اللغة العربية+درجة اللغة الإنجليزية" في الثانوية العامة، واجتياز المقابلة الشخصية، ولا يقبل طلاب الدمج، ويقبل 30 طالب وطالبة بانتظام.