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برلمان

نائب: نتابع عن كثب خطوات أمريكا تجاه تجريم الإخوان

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن مصر انتظرت كثيرا خروج الولايات المتحدة عن صمتها تجاه جماعة الإخوان، التى ألحقت بمصر والبلاد العربية كلها خطرا نال من جميع فئاتها، مشيدا بمطالب الكونجرس الأمريكي، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وأشار "العوضي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن تعاقب الحكام على الولايات المتحدة، ما بين أوباما وترامب، كان وراء الصمت الإمريكي ، بل والدعم أيضا الذي قدمته إدارة أوباما للجماعة، عاى عكس ترامب، التى أعلنت هن نيتها ادارج الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية.

وأكد النائب أن مصر تتابع عن كثب، الخطوات الرسمية التى يجب أن يتخذها البيت الأبيض الكونجرس، تجاه جماعة الإخوان، لاسيما وأنها أرادت قلب نظام الحكم فى العديد من الدول، خاصة العربية، مثل السعودية والإمارات، عن طريق عمليات إرهابية وغيرها.

كان قد طالب رئيس لجنة الأمن القومي، بالكونجرس الأمريكي، فى جلسة مناقشة التنظيم الارهابي لجماعة الإخوان، نهاية الأسبوع الماضي، بإدراج الإخوان جماعة إرهابية على غرار ما حدث في الإمارات ومصر والسعودية، مشيرًا إلى أن المغرب والأردن وتونس دول داعمة للولايات المحدة في الحرب على تنظيم داعش، وعلي الجميع أن يضعوا تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب، ومنها حركة حماس التابعة لتنظيم الإخوان.

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