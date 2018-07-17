وزير المالية: مصروفات مصر ستصل إلى تريليون و412 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إيرادات مصر المتوقعة خلال العام المالي الجاري 989 مليار جنيه، 70% منها من الجمارك والضرائب العقارية وضريبتي القيمة المضافة والدخل، فضلا عن إيرادات قناة السويس ورسوم التنمية وتوزيعات الأرباح.



وأضاف معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «صادرات مصر تصل إلى ما بين 22 و23 مليار دولار، بينما تصل الواردات إلى ما يقرب من 60 مليار»، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تصل مصروفات مصر خلال العام الجاري إلى ترليون و412 مليار جنيه.



وتابع وزير المالية أن العجز يصل إلى 438 مليار جنيه، ومطالبون بسداد 817 مليار جنيه ديون مستحقة على الدولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الدولة تدفع ثمن السنوات الماضية، التي كانت المصروفات فيها ضعف الإيرادات.



وأكد معيط أن استقرار السياسات النقدية يساعد على استقرار الاقتصاد، لافتا إلى أن الحكومة غير قادرة على توفير مزيد من فرص العمل معلقًا «العديد من الموظفين بيروحوا الشغل ومش لاقيين كراسي يقعدوا عليها».