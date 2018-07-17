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مرأة

طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 11:48 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / اشرف العمدة
قال الدكتور علي جابر الأبيض استشاري جراحات المناظير والسمنة المفرطة، إن النساء يمكن أن يخسرن الوزن قبل سن العشرين بسرعة أكبر  بعد الثلاثين، وهو ما يضعهم في مشكلة كبيرة للغاية.

وأضاف الأبيض في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن كل فتاة وسيدة لديها طموح لخسارة الوزن، والوصول إلى الوزن المثالي، حيث أن هناك طريقتين فعالتين لخسارة الوزن هما:

1- اتباع حمية غذائية
2- عميات خسارة الوزن، وعمليات التكميم، وتحويل مسار المعدة، وشفط الدهون، والنحت الديناميكي، وغيرها الكثير من العمليات.

وتابع الأبيض أن السبب في عدم خسارة الوزن بشكل أسرع بعد الثلاثين، لأن معظم الفتيات تترك أجسامها للزيادة المتفاوتة، عندما يزيد الوزن بشكل كبير عن الفتاة او السيدة فإنه يحملها عبئا كبيرا على عاتقها، وهو ما يضع المريض أمام اللجوء إلى عمليات خسارة الوزن، والتي أصبحت فعالة للغاية في الحصول على نتائج سريعة ومرضية للمريض.
طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور
طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور
طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور
طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور
طريقتان لفقدان الوزن بفاعلية.. فيديو وصور

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