نائب وزير المالية يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز



وكشف ان رغيف الخبز فى مصر يعتبر الاقل سعرا على مستوى العالم، ولا توجد نية لرفع سعر الخبز فى الفترة المقبلة.



قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الحماية الاجتماعية تعتبر الهدف الرئيسي للموازنة العامة الجديدة، موضحا ان الجميع يعمل من أجل المواطن المصرى.وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي ، أن معدل النمو فى العام الماضى ارتفع، ومعدل البطالة انخفض من 13.3إلى 10.6 مؤكدا ان هناك أكثر من مليون ونصف مليون مواطن حصلوا على فرصة عمل خلال 20 شهرا.وأشار إلى أن دعم الخبز يستفيد منه حوالى 75 مليون شخص، وفق بيان وزارة التموين.