عمرو سعد يهنئ تامر حسني على أغنيته الجديدة

هنأ الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام النجم تامر حسني بعد طرحه لأغنيته الجديدة عيش بشوقك على قناته الخاصة باليوتيوب.



وقال عمرو : " عيش بشوقك كليب لما تشوفه تحب الدنيا و اغنية لما تسمعها تفرح ، براڤو تامر حسني بالنجاح ان شاء الله " .



و قام النجم تامر حسني بالرد عليه قائلا " حبيبي يا عمور فعلا الأغنية بتحاول تهون شوية تعب الواحد ألف شكر يا محترم.